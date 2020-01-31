Мнение: Счастье упало ниже Крыма

Исследовательский холдинг «Ромир» провел в конце 2019 года традиционный опрос о том, чувствуют ли себя граждане России счастливыми.

На основе ответов, «Ромир» вычисляет «индекс счастья» — разницу в процентах между теми, кто сказал, что счастлив и между теми, кто несчастлив.

В России, в конце 2019 года 42% считало себя счастливыми, 18% — нет. Остальные затруднились с ответом. Таким образом, индекс счастья составляет 24 п.п.. Это ниже среднемирового значения (48 п.п.).

Интересно, что по исследованиям «Ромир» для России за последнее десятилетие, — 24 п.п. – повторение самого низкого показателя – 2013 года, прямо перед заглотом Крыма.

Зато в 2014 году, после захвата Крыма, индекс счастья в России взлетел до 59 п.п., оставаясь высоким (на уровне 50 п.п. и чуть ниже) до 2017 года. В 2018 году исследование не проводилось, а замеры 2019 года показали обвал в 2 раза.

Что сказать?

Не дал захват Крыма устойчивого счастья россиянам. Спустя 5 лет все вернулось «на круги своя». Кратким оказалось захватное счастье.

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Источник: СерпомПо

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