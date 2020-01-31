В России зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

В России зарегистрированы первые двое заражённых коронавирусом нового типа. Заболевшие выявлены в Тюмени и Забайкалье, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по по контролю за новым заболеванием. Её слова цитирует "Интерфакс".

По словам чиновника, заболевшие – граждане Китая. Других подробностей пока не приводится. Россия стала 23-й страной, в которой зафиксирована болезнь. Ранее днём первые случаи были выявлены в Великобритании.

По состоянию на день пятницы, инфекция была выявлена почти у десяти тысяч человек. Погибли 213 человек. Почти все заразившиеся и погибшие – жители континентального Китая.

Число заразившихся превысило число заболевших атипичной пневмонией, эпидемия которой была зафиксирована в 2003 году. Тогда погибли 774 человека. Болезнь также вызывалась коронавирусом, похожим на вызвавший эпидемию в этом году.

Из-за вспышки болезни Россия эвакуирует граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По данным российских властей, там находится 641 россиянин. В случае возвращения на родину им придётся пройти двухнедельный карантин, сообщила Голикова.

Также будут эвакуированы россияне с острова Хайнань, на котором находятся популярные морские курорты, китайская военно-морская база и космодром.

C 31 декабря ограничено движение пассажирских поездов между Россией и Китаем. Также будет сокращено число маршрутов авиакомпаний.

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