В России зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

В России зарегистрированы первые двое заражённых коронавирусом нового типа. Заболевшие выявлены в Тюмени и Забайкалье, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по по контролю за новым заболеванием. Её слова цитирует "Интерфакс".
По словам чиновника, заболевшие – граждане Китая. Других подробностей пока не приводится. Россия стала 23-й страной, в которой зафиксирована болезнь. Ранее днём первые случаи были выявлены в Великобритании.
По состоянию на день пятницы, инфекция была выявлена почти у десяти тысяч человек. Погибли 213 человек. Почти все заразившиеся и погибшие – жители континентального Китая.
Число заразившихся превысило число заболевших атипичной пневмонией, эпидемия которой была зафиксирована в 2003 году. Тогда погибли 774 человека. Болезнь также вызывалась коронавирусом, похожим на вызвавший эпидемию в этом году.
Из-за вспышки болезни Россия эвакуирует граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По данным российских властей, там находится 641 россиянин. В случае возвращения на родину им придётся пройти двухнедельный карантин, сообщила Голикова.
Также будут эвакуированы россияне с острова Хайнань, на котором находятся популярные морские курорты, китайская военно-морская база и космодром.
C 31 декабря ограничено движение пассажирских поездов между Россией и Китаем. Также будет сокращено число маршрутов авиакомпаний.
-
Радио «Свобода»
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Зацикленность на себе любимом очень часто вредит. Причем, как людям, так и компаниям. Особенно американским. Хотя, это вообще очень по-американски – считать, что весь мир вращается вокруг тебя. Зацикленность на себе любимом очень часто вредит. Причем, как людям, так и компаниям. Особенно американским. Хотя, это вообще очень по-американски – считать, что весь мир вращается вокруг […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экономика: РФ удивляет Запад экономической стабильностью / 31 декабря
- СК начал проверку по отравлению трехлетнего наркотиками в Москве / 13 декабря
- Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК «Петербургский» / 31 января
- Глава ОБСЕ отправится на Донбасс / 20 января
- Экс-первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру теннисистки и не сдержала слезы после последней игры / 24 января
- В Пентагоне подтвердили слежку за российским кораблем-разведчиком / 18 декабря
- Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию / 31 декабря
- Прокуратура начала проверку после публикации видео с избиением заключенных в СИЗО Кемеровской области / 3 января