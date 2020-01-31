В МИД Польши заявили о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России

Варшава имеет «безоговорочное» право на репарации от РФ за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.

Он добавил, что тему репараций необходимо поднимать постоянно, так как, по его словам, она не имеет срока давности, информирует РИА «Новости».

Замглавы ведомства заявил, что при политической ситуации, которая существует на сегодняшний день, любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с трудностями.

Ранее в Варшаве заявили ранее, что Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Также Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Программа «Время», сообщив о строительстве мемориала в честь погибших в Ржевской битве в 1942–1943 годах, «на контрасте», по выражению ведущего Виталия Елисеева, перешла к рассказу о похоронах бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в украинском Ивано-Франковске. По этому поводу в сюжете сказано следующее: «Хоронят эсэсовца какие-то персонажи в гитлеровской форме. Символика третьего рейха, в том числе СС, […]