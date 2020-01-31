Мнение: 13 километров до Идлиба

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и иранских прокси продолжает уверенно развивать наступление в Идлибе.

Скорость продвижения весьма высокая.После взятия Хан-Собола, сирийские войска заняли Таль-Мардих и Джубас. До важнейшего города Саракиб осталось всего 2 километра. Окраины города подвергаются авиаударам, как и дорожная сеть рядом с городом.

До трассы Алеппо-Латакия — 2 километра — уже сегодня-завтра ее могут взять под огневой контроль и лишить боевиков одной из важнейших дорог в Идлибе.

До столицы провинции Идлиб — 13 километров. Так близко к главному террористическому клоповнику сирийцы уже давно не подбирались.

Местность в районе наступления откровенно благоприятствует сирийцам, а у боевиков тут нет столь мощных укреплений, как на Эль-Латаминском выступе. Все это позволяет сполна использовать подавляющее превосходство в тяжелой технике, артиллерии и авиации, чему боевики пытаются противопоставить легкую пехоту + смертников.

На ресурсах боевиков сегодня упаднические настроения и легкая паника, которая перемежается с уже традиционными нарративом, что главная цель наступления Асада — найти и уничтожить все мирные госпиталя.

Турция пытается что-то предпринять, отправив в Идлиб подкрепления СНА, чтобы хоть как-то заткнуть дыры в развалившемся фронте. Отмечается большой конвой (до тысячи боевиков на тачанках, которые въехали в Идлиб из приграничных районов контролируемых Турцией.

Впрочем, некоторые наблюдатели полагают, что вопрос занятия Асадом трассы Хама-Алеппо был согласован (в том числе и во время встречи Муалема с Хаканом Фиданом в Москве) и Турция просто отрабатывает номер, как она отрабатывала его в ряде предыдущих случаев, чтобы просто не потерять лицо.

В районе Хан-Тумана иранские прокси и NDF отбили контратаку "Ан-Нусры", не дав боевикам вернуться в город. Одно из немногих активных действий подопечных Джулани за последние дни — а ведь не так давно он всерьез вещал, что "Ан-Нусра" продолжит сражаться до взятия Дамаска и победы над Асадом. Но реальность продолжает возить его мордой по столу. Рашидин 4 и Аль-Карраси к западу и юго-западу от Алеппо боевики пока удерживают, но надолго ли их хватит.

Тут даже остатки "Нуреддин-ан-Зинки" засветились https://twitter.com/Kyruer/status/1222875592443539457 — по сути банда легкой пехоты на тачанках — все что осталось от некогда мощной группировки. Все это воинство едет заделывать фронт к западу от Алеппо.

Касательно потерь сирийцев, то с начала января в ходе боевых действий на фронте в Алеппо погибло 211 сирийских солдат, более 300 были ранены. Также погиб 121 мирный житель Алеппо в результате обстрелов боевиков и 254 человека получили ранения.

Потери боевиков подсчитать сложнее, но с учетом безостановочной воздушной кампании и развалившегося фронта, они представляются очень значительными.



А вот так ситуация в этом районе выглядела 5 лет назад. Узкий сирийский анклав посреди "зеленого моря".



Тогда для сирийцев плохо все закончилось.

Но спустя 5 лет наступает расплата.



На въезде в Хан-Туман.



Вид на освобожденный Маарат-ан-Нуман.

Источник: Colonel Cassad

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