Ростовский Роспотребнадзор уничтожил шубы на 2 млн рублей

Специалисты Роспотребнадзора сожгли в городе Батайске 68 шуб общей стоимостью 2 млн рублей, которые были выявлены в одном из магазинов. Изделия были уничтожены по решению суда.

Шубы обнаружили в ходе рейда в ростовском магазине, на них были неправильно закрепленные чипы. Такие чипы можно легко отсоединить и прикрепить к любой другой одежде – это является нарушением. Видео размещено на YouTube-канале ГТРК «Дон ТВ».

«Продукция была арестована. Дело возбудили и направили в суд для решения вопроса о наложении штрафа и конфискации имущества. Судом было принято такое решение и мы привели его в исполнение», – сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора РО Наталья Живая.

Ранее россияне высказались по поводу контрафакта: половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию.

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