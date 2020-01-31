Ростовский Роспотребнадзор уничтожил шубы на 2 млн рублей

Ростовский Роспотребнадзор уничтожил шубы на 2 млн рублей

31.01.2020, 16:44, Новости дня

Специалисты Роспотребнадзора сожгли в городе Батайске 68 шуб общей стоимостью 2 млн рублей, которые были выявлены в одном из магазинов. Изделия были уничтожены по решению суда.

Шубы обнаружили в ходе рейда в ростовском магазине, на них были неправильно закрепленные чипы. Такие чипы можно легко отсоединить и прикрепить к любой другой одежде – это является нарушением. Видео размещено на YouTube-канале ГТРК «Дон ТВ».

«Продукция была арестована. Дело возбудили и направили в суд для решения вопроса о наложении штрафа и конфискации имущества. Судом было принято такое решение и мы привели его в исполнение», – сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора РО Наталья Живая.

Ранее россияне высказались по поводу контрафакта: половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: видео Видео: MOONZOO / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика