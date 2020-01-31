В школах Забайкалья отменили уроки из-за коронавируса

Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен коронавирус, прекращены, сообщил зампредседателя Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский.

«Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны – Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня. Мы закрыли границу, знаем, что закрыли переход, осуществляем контроль за всеми входящими и исходящими в части температурного режима. <…> Мы понимаем, что заболевание коварное в части своих проявлений, есть инкубационный период. <…> Будем настороже, дополнительные меры примем. <…> Школьники уже не учатся, школы распустили, с сегодняшнего дня уже дети не учатся», – сказал Бутыльский, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.

При этом Роспотребнадзор отмечал, что риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ нет.

Также стало известно, что российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Кроме того, было решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.





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