Facebook заплатит $550 млн по иску из-за функции распознавания лиц

Facebook заплатит $550 млн по иску из-за функции распознавания лиц

31.01.2020, 16:30, Новости дня

Компания Facebook согласилась выплатить $550 млн, чтобы прекратить судебное разбирательство дела, которое касается технологии распознавания лиц пользователей на фото. Об этом 30 января написало издание BBC.

В компанию обратилась группа жителей американского штата Иллинойс, которые доказывали, что, собирая и сохраняя биометрические данные пользователей, соцсеть нарушает законы штата о конфиденциальности и защите персональных данных. Иск был направлен в суд еще в 2015 году.

«Мы решили достичь досудебного соглашения, поскольку в интересах нашего общества и акционеров оставить эту ситуацию позади», – заявили в Facebook изданию.

Как пишет BBC, соцсеть начала использовать технологию распознавания лиц в США в 2010 году. Инструмент помогал обозначать людей на фото: он сканировал снимки, которые загружали пользователи, предлагая свои варианты того, кто на них изображен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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