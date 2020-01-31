Мужчина насмерть замерз по пути на похороны племянника, умершего от того же

В Якутии замерзли насмерть сразу двое родственников: сначала племянник, а затем его дядя, приехавший организовывать похороны.
ЧП произошло в Амгинском районе республики. Двое односельчан сначала выпивали, а затем решили поехать на отдаленный участок, где находился крупный рогатый скот. Один из мужчин там работал, второй же не знал, что большую часть пути придется идти пешком. По дороге он начал замерзать и больше не мог передвигаться, однако его собутыльник из-за сильного опьянения не смог ему помочь. Бросив замерзавшего на улице, мужчина отправился за помощью на ближайшую ферму, но, когда добрался туда, почему-то никому не рассказал о случившемся. Утром тело замерзшего нашел местный коневод.
Узнав о смерти племянника, в село из Якутска приехал его дядя, чтобы помочь организовать похороны. Из такси он вышел немного раньше, но до дома родственников не дошел. Позже его замерзшее тело нашли случайные прохожие.
Возбуждено уголовное дело о "Причинении смерти по неосторожности". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Германия решила эвакуировать более ста человек из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Об этом 31 января сообщила «Німецька хвиля». 31 января с аэродрома близ немецкого Кельна вылетел военный самолет, который заберет 90 граждан Германии и 40 иностранцев из китайского города Ухань. Планируется, что самолет с эвакуированными вернется из Китая уже в субботу, 1 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Суд освободил из СИЗО трансгендера Мишель / 22 января
- На Донбассе 16 января погиб водитель 72-й ОМБР Химичук / 17 января
- Зеленский призвал мировое сообщество к единству и настойчивости в расследовании авиакатастрофы в Иране / 11 января
- Меркель: «Северный поток 2» должен быть достроен / 11 января
- Жюри Каннского фестиваля возглавит Спайк Ли / 14 января
- ВМС Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море / 9 декабря
- Назван ущерб от крушения SSJ в Шереметьево / 3 декабря
- Президент Азербайджана приедет на празднование 75-летия Победы / 30 декабря