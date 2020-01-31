Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter. Им грозит многомиллионный штраф

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter. Компании не исполнили в срок требования закона "О персональных данных", который предписывает хранить персональные данные россиян на серверах в России.
"Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter, — сказано на сайте ведомства. — Представитель компании Facebook на подписание Протокола не явился. В соответствии с законодательством копия Протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней".
В суд оба протокола направят в течение трех рабочих дней, добавили в Роскомнадзоре. За нарушение части 8 статьи 13.11. КоАП американским соцсетям грозит штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей.
В декабре 2018 года Роскомнадзор уже требовал от Facebook и Twitter перенести данные российских пользователей на серверы внутри страны. Компании этого не сделали, и в январе 2019-го против них также завели административные дела. В результате обе были оштрафованы на 3 тысячи рублей — символическую сумму для лидеров IT-рынка.
В декабре 2019-го президент РФ Владимир Путин подписал поправки в КоАП, которые многократно увеличили штрафы за невыполнение требований о хранении персональных данных. Для юрлиц первичное несоблюдение закона обойдется в сумму от 1 до 6 миллионов рублей, повторное — от 6 до 18 миллионов рублей.
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Вести.Hi-tech
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