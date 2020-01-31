В школе один подросток молотком выбил глаз другому

Следователи начали проверку сообщения СМИ о получении травмы глаза 14-летним подростком в средней школе № 41 в Иланском районе Красноярского края.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

Сообщается, что травму мальчик получил в ходе конфликта с учеником 9-го класса, который ударил его в глаз молотком. В данное время пострадавший находится в глазном центре Красноярска, где ему предстоит серьезная операция. Врачи не исключают потерю зрения на один глаз.

По словам матери ребенка, нападение связано с тем, что ее сын дежурил на перемене и заметил, что старшеклассники курили, о чем он рассказал учителям. После этого, по ее словам, сыну начали угрожать, и он рассказал, что его могут убить.

Женщина также сообщила, что несмотря на ее обращение, никто ни в полиции, ни в школе мер не принял, а спустя месяц произошло нападение на ее сына.

В краевом Минздраве обещали прокомментировать произошедшее позднее.

В свою очередь, начальник пресс-службы краевой полиции Владимир Юрченко сообщил, что сразу после того, как поступил сигнал от медиков, 30 января, началась проверка случившегося. Он подчеркнул, что были опрошены врачи и учителя, а вот родители о ЧП заявления не подавали.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр Армении Никол Пашинян уговорил главу правительства РФ Михаила Мишустина сделать селфи перед их первой двухсторонней встречей на полях межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате. Перед началом переговоров Пашинян и Мишустин сделали официальные фото, после чего премьер Армении попросил также сделать селфи, информирует РИА «Новости». «А по-армянски как селфи будет?», – поинтересовался Мишустин. «Селфи? Да это […]