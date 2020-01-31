В школе один подросток молотком выбил глаз другому

Следователи начали проверку сообщения СМИ о получении травмы глаза 14-летним подростком в средней школе № 41 в Иланском районе Красноярского края.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.
Сообщается, что травму мальчик получил в ходе конфликта с учеником 9-го класса, который ударил его в глаз молотком. В данное время пострадавший находится в глазном центре Красноярска, где ему предстоит серьезная операция. Врачи не исключают потерю зрения на один глаз.
По словам матери ребенка, нападение связано с тем, что ее сын дежурил на перемене и заметил, что старшеклассники курили, о чем он рассказал учителям. После этого, по ее словам, сыну начали угрожать, и он рассказал, что его могут убить.
Женщина также сообщила, что несмотря на ее обращение, никто ни в полиции, ни в школе мер не принял, а спустя месяц произошло нападение на ее сына.
В краевом Минздраве обещали прокомментировать произошедшее позднее.
В свою очередь, начальник пресс-службы краевой полиции Владимир Юрченко сообщил, что сразу после того, как поступил сигнал от медиков, 30 января, началась проверка случившегося. Он подчеркнул, что были опрошены врачи и учителя, а вот родители о ЧП заявления не подавали.
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