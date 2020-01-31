Минюст о КоАП: предложения по штрафам подготовило МВД РФ

Проект изменений в КоАП, предусматривающий радикальное ужесточение санкций за некоторые нарушения ПДД, вызвал неоднозначные реакции в обществе. Разработчиком документа в паспорте проекта формально значится Минюст. Однако в самом министерстве поспешили разъяснить, что увеличение штрафов заложено в проект по инициативе МВД РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что проект аналогичного содержания МВД РФ уже вносило на рассмотрение в правительство РФ, однако работы по нему приостановили в связи с подготовкой нового КоАП.

Напомним, что опубликованные на федеральном портале нормативных правовых актов поправки в КоАП устанавливают новые санкции и суммы штрафов для водителей за нарушения ПДД. К примеру, минимальный штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается повысить до 3 000 рублей, за перевозку детей без специального удерживающего устройства и нарушения на ж/д переездах — до 5 000 рублей.

Штрафы для пьяниц предложено увеличить до 40 000-50 000 рублей с лишением прав до 3 лет. К тому же поправки в КоАП вводят накопительную систему, позволяющую лишать прав за 3 и более серьезных нарушения.

Тем временем многие чиновники и эксперты уже сходятся во мнении, что проект столь радикальных изменений пока сырой и не может быть принят в нынешнем виде. В "Единой России" уже заявили, что не будут поддерживать предложенный вариант поправок в КоАП, поскольку "единороссы" видят в них преимущественно "ужесточение репрессивных механизмов".

"Мы считаем, что основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать", — цитирует пресс-служба партии секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

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АвтоВести

Источник: Вести

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