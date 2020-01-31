В Петербурге рухнула крыша спортивно-концертного комплекса

Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге могло обернуться человеческими жертвами. В МЧС не исключают, что после обрушения под завалами находятся рабочие.

В Сети появилась видеозапись с места проведения работ. На опубликованных кадрах видно, что в момент провала кровли двое рабочих находились на ней. Они должны были перерезать строительные конструкции. Один из строителей остался в люльке, а второй не успел покинуть кровлю во время ЧП. Обстоятельства произошедшего выясняются.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Расширение Европейского союза пагубно сказывается на способности стран-членов принимать общеевропейские решения, пишет The New York Times. Облегчить этот процесс, для того чтобы предотвратить дальнейший распад союза после брексита, может принцип гибкого членства, при котором страны не обязаны подписываться под невыгодные для себя условия вхождения в ЕС. Reuters После десятилетий постоянного расширения Европейский союз готовится впервые […]