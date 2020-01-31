Газета правительства Крыма объяснила «украино-татарский полуостров» в своем сканворде

Официальный печатный орган совета министров Крыма – «Крымская газета» – назвала технической ошибкой появление «украино-татарского полуострова» из четырех букв в сканворде.

Сообщения о вопросе об «украино-татарском полуострове» в сканворде газеты правительства ранее появились в соцсетях, пользователи предположили, что в качестве ответа подразумевается «Крым».

«Как вы понимаете, ответа «Крым» на этот вопрос быть не может, так как в привязке к нашему полуострову формулировки «украино-татарский полуостров» не существует и определение такого нет ни в одном словаре», – отметили в газете, передает «Интерфакс».

«Как нам объяснил наш автор из Омска, которая уже несколько лет составляет сканворды для «Крымской газеты», имелось в виду крымскотатарское слово «ярым», что в переводе на русский или украинский язык означает «половина», «полу-». Однако при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса. Правильнее было бы спросить: «полуостров» в переводе с украинского на татарский. Однако, к нашему огромному сожалению, сканворд попал в печать в некорректном виде», – уточнили в газете.

Издание извинилось перед читателями, заявив, что считает Крым российским. «Для нас, как и вас, Крым – это часть Российской Федерации, о его развитии мы каждый раз рассказываем на страницах «Газеты», – сказано в публикации.

Ранее в Крыму произошел еще один инцидент: несколько чиновников в Керчи подали в отставку, после поздравления жителей города, переживших блокаду Ленинграда. Чиновники вручили блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба, которые они назвали «символическими». После этого на них обрушилась волна критики. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю с поздравлением блокадников батонами «дикой».

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