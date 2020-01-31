«Все равно найдутся оголтелые товарищи, которые будут нарушать» — автоэксперт о повышении штрафов за нарушения ПДД в 6 раз

Минюст внес в проект нового Кодекса об административных правонарушениях ужесточенные наказания для нарушителей правил дорожного движения. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года.

Согласно поправкам, водителя впервые могут лишить прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости. А сам размер штрафа за превышение скоростного режима будет увеличен в 6 раз.

В разговоре с The Insider автомобильный эксперт Петр Баканов заявил, что одни лишь санкции в России не сработают, нужно параллельно улучшать инфраструктуру.

Все это очень печально, и действия, которые делают наши власти, лишь показывают, что народ для наших чиновников и вообще для государственной машины, — это вторая нефть.

В данном случае – это не какой-то оголтелый популизм. Дело в том, что уже давно известно, что никакие санкции не имеют стопроцентной эффективности для соблюдения ПДД.

Для соблюдения ПДД нужно другое: в первую очередь, создавать соответствующие дорожные условия. Уже давно, в том числе и в Европе, и в других развитых странах выяснено, что каким бы высоким штраф ни был и сколько бы камер вы ни поставили на дорогах, – это не приведет к соблюдению ПДД.

В первую очередь, к соблюдению правил должна подталкивать сама дорожная инфраструктура. Грубо говоря, если нам нужно ограничить скорость, нам недостаточно поставить камеры. Нужно сузить дорогу, сделать поворот на ней, поставить неровность. Только таким образом автомобилист будет соблюдать скоростной режим. Вот от такого подхода нужно прежде всего плясать. Нужно создать такие условия, чтобы в конкретном месте человеку было комфортно, удобно и естественно соблюдать эти правила.

К сожалению, эта простая истина не доходит до наших властей.

Что касается самих штрафов: с одной стороны, у нас штрафы ниже, чем во многих европейских государствах за большинство нарушений. Но с другой стороны, у нас и уровень жизни гораздо ниже: у нас ниже зарплаты, у нас хуже дороги, у нас хуже состояние транспортных средств, у нас хуже за этим идет контроль, у нас хуже обстоят дела с ответственностью.

И если мы сейчас взвинтим штраф, то, в первую очередь, это действительно коснется скоростного режима. И на общий уровень безопасности на самом деле это не сильно повлияет, потому что вопрос о нарушениях в принципе сейчас стоит в несколько другой плоскости. Потому что получать штраф 500 или 200 рублей автомобилисту неприятно, и большинство будет избегать штрафов. Но все равно найдутся оголтелые товарищи, которые будут нарушать, и их процент всегда сохранится.

На безопасность влияет темп, поток движения, инфраструктура, расставленные дорожные знаки. В любом российском городе, как бы ты ни соблюдал правила дорожного движения, все равно есть места и случаи, где ты вынужден нарушить. Просто потому что припарковано, например, на обочине транспортное средство.

Возможно за какие-то отдельные нарушения ответственность действительно стоит поднять. Например, за проезд на красный свет. Тут, скорее, нужно действовать от понимания фатальности нарушения, то есть, грубо говоря, если мы едем на красный свет, то последствия действительно могут быть фатальными. Но я не сторонник того, что нужно гайки закручивать.

Если говорить об опыте Европы, то безусловно, там меньше ДТП, чем у нас. Конечно, в свое время ужесточение штрафов помогало, но немножко в других условиях.

В развитых странах этот процесс шел с совершенствованием транспортной инфраструктуры. Грубо говоря, никто не гоняет с горки, потому что для этого есть скоростные автомагистрали, и их достаточно. Поэтому, когда человеку нужно быстро добраться в другой конец, он выезжает на скоростную магистраль, быстро пересекает полмегаполиса, а дальше уже въезжает в городскую черту и едет снова пятьдесят километров в час. Всем от этого комфортно. Ни у кого нет такой задачи где-то гонять.

У нас проблема другая: у нас нет хороших дорог. Попросту не хватает на то количества транспорта, которое есть. Зачастую в Москве вы не всегда можете быстро попасть из одного района в другой, потому что мы ограничены, например, промзоной или железнодорожными путями, которые тянутся на несколько километров. И мы только сейчас эти вопросы начинаем решать. И в связи с этим у нас большое количество обычных дорог, на которых, конечно же, с одной стороны должно быть ограничение пятьдесят, но мы все ездим шестьдесят плюс двадцать. Отсюда и риск возникновения ДТП.

Если мы сейчас введем повсеместно те же самые ограничения, мы просто столкнемся с транспортным коллапсом. У нас только-только в 2019 году открылось сквозное движение по магистрали, соединяющей два основных города в России – Москву и Петербург.

О каком развитии можно говорить, если мы только к концу второго десятилетия смогли соединить города скоростной магистралью. Что говорить про остальные дороги и города.

С Якутском до сих пор нет моста, люди вынуждены пользоваться либо ледовой переправой, либо паромной переправой в теплое время года. Это отлично отражает состояние дел. И если мы опять же переложим этот опыт на Европу, там у большинства стран есть сеть хороших скоростных дорог. Да, там достаточно жесткие штрафы и ограничения, но это не мешает людям свободно и спокойно передвигаться и доезжать вовремя.

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