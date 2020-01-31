Россия собралась отправить несколько станций к Венере

Кроме станции «Венера-Д» РФ может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
«Если «Венера-Д» занимает практически все десятилетие, то следующие шаги, это уже после этого. После 2030 года», – сказал Хмель на выездной сессии Королевских чтений, информирует РИА «Новости».
Объединенная научная рабочая группа ИКИ/Роскосмос – НАСА по проекту «Венера-Д» была создана в 2013 году. «Венера-Д» будет изучать атмосферу Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
В марте прошлого года РФ и США завершили формирование научных задач для совместной миссии на Венеру.
Позже сообщалось, что проект российской станции «Венера-Д» готов к конструкторским работам (ОКР).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Подмосковье женщина употребила спиртное, чтобы избавиться от страха водить машину. Потом, когда россиянке стало веселее, она посадила за руль своего маленького сына. Злоумышленница забыла, что в салоне есть видеорегистратор, направленный на водителя. Теперь Следственный комитет России изучает этот случай, передает телеграм-канал «Hue».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 30-летие «Черного января»: кто манипулирует фактами о трагедии в Баку / 19 января
- iPhone 12 может стать тоньше благодаря новой технологии экрана / 5 января
- Новый год у каждого свой: Зимний праздник в разных культурах / 21 декабря
- Медики рассказали об особенностях питания при повышенном уровне холестерина / 27 декабря
- В рамках CES-2020 презентовали способный общаться с пользователем «умный» картофель / 8 января
- Илон Маск устроил тест-драйв на Cybertruck и похвастался им перед знаменитостями / 9 декабря
- 5 cамых стильных монархов недели (11–17 января) / 17 января
- Haval предлагает особые условия на приобретение кроссовера F7 / 15 декабря