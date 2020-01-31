Россия собралась отправить несколько станций к Венере

Россия собралась отправить несколько станций к Венере

31.01.2020, 16:19, Новости дня

Кроме станции «Венера-Д» РФ может отправить в 2030х годах несколько автоматических станций к Венере, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.

«Если «Венера-Д» занимает практически все десятилетие, то следующие шаги, это уже после этого. После 2030 года», – сказал Хмель на выездной сессии Королевских чтений, информирует РИА «Новости».

Объединенная научная рабочая группа ИКИ/Роскосмос – НАСА по проекту «Венера-Д» была создана в 2013 году. «Венера-Д» будет изучать атмосферу Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

В марте прошлого года РФ и США завершили формирование научных задач для совместной миссии на Венеру.

Позже сообщалось, что проект российской станции «Венера-Д» готов к конструкторским работам (ОКР).



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