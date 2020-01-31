Англиканская церковь извинилась за критику однополых браков

Руководство Англиканской церкви принесло извинения ЛГБТ-сообществу за критику в их адрес, сообщило британское издание The Guardian.
«Архиепископы Кентерберийский и Йоркский извинились за заявление, сделанное на прошлой неделе епископами Англиканской церкви, в котором говорилось, что сексуальная жизнь возможна только для гетеросексуалов, состоящих в браке», – цитирует сообщение «Интерфакс».
Архиепископы Джастин Уэлби и Джон Сентаму заявили, что «очень сожалеют и признают разделение и боль», которые вызвала критика однополых браков и внебрачных отношений, высказанная представителями церкви.
На прошлой неделе было издано в руководстве по пастырскому наставлению, в котором говорится, что сексуальные отношения вне гетеросексуального брака «не соответствуют Божьему замыслу о человеке», и люди, состоящие в гомосексуальном или незарегистрированном браке, должны стараться отказаться от сексуальных связей вне брака.
Ранее в шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств.
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