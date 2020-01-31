Англиканская церковь извинилась за критику однополых браков

Англиканская церковь извинилась за критику однополых браков

31.01.2020, 16:19, Новости дня

Руководство Англиканской церкви принесло извинения ЛГБТ-сообществу за критику в их адрес, сообщило британское издание The Guardian.

«Архиепископы Кентерберийский и Йоркский извинились за заявление, сделанное на прошлой неделе епископами Англиканской церкви, в котором говорилось, что сексуальная жизнь возможна только для гетеросексуалов, состоящих в браке», – цитирует сообщение  «Интерфакс».

Архиепископы Джастин Уэлби и Джон Сентаму заявили, что «очень сожалеют и признают разделение и боль», которые вызвала критика однополых браков и внебрачных отношений, высказанная представителями церкви.

На прошлой неделе было издано в руководстве по пастырскому наставлению, в котором говорится, что сексуальные отношения вне гетеросексуального брака «не соответствуют Божьему замыслу о человеке», и люди, состоящие в гомосексуальном или незарегистрированном браке, должны стараться отказаться от сексуальных связей вне брака.  

 Ранее в шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Подмосковье женщина употребила спиртное, чтобы избавиться от страха водить машину. Потом, когда россиянке стало веселее, она посадила за руль своего маленького сына. Злоумышленница забыла, что в салоне есть видеорегистратор, направленный на водителя. Теперь Следственный комитет России изучает этот случай, передает телеграм-канал «Hue». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика