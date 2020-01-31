В Петербурге казаки наградили депутата «Единой России» за «победу над навальнистами»

В Петербурге казаки наградили депутата «Единой России» за «победу над навальнистами»

31.01.2020, 16:17, Разное

Муниципальное образование «Лиговка-Ямская» в Петербурге опубликовало грамоту о награждении казаками депутата «Единой России» Ольги Гнатюк грамотой за «победу над навальнистами». Сейчас запись в группе во «ВКонтакте» удалена, ее скриншот сделала «Бумага».

Скриншот из группы МО «Лиговка-Ямская» во «ВКонтакте». Автор: «Бумага»

Согласно ему, Гнатюк, помимо «победы над навальнистами» наградили «за службу народу, за возрождение казачества, его славных традиций и казачьего духа». Грамота подписана атаманом Северо-Запада и общины «Ладожская».

В муниципальном образовании «Лиговка-Ямская» по итогам выборов в сентябре 2019 года избрались трое активистов, поддержанные системой «Умное голосование» политика Алексея Навального, отмечает Znak.com. Cама Гнатюк пояснила изданию, что не имеет никакого отношения к казачеству, а грамоту опубликовали во «ВКонтакте» без предупреждения. «К навальнистам я тоже не имею отношения, не поддерживаю их взгляды, и победить я их, ну как могу? Они депутаты в нашем совете», – сказала она. Глава муниципалитета Вадим Войтановский сказал Znak.com, что «ничего не знает про грамоты».

Муниципальные, как и губернаторские, выборы в Петербурге прошли 8 сентября прошлого года. На них независимые наблюдатели фиксировали нарушения, в том числе высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей с участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в октябре на встрече с президентом Владимиром Путиным назвала петербургские муниципальные выборы «беспрецедентными по цинизму и нарушениям». Она отмечала, что из поступивших 176 исковых заявлений в суды восьми регионов 77% касаются их.

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Источник: Новая газета



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