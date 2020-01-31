В России стартуют продажи обновленной Toyota Corolla

Впрочем, обновленной «Короллу» 2020 модельного года можно назвать лишь с большой натяжкой — дело обошлось ревизией оснащения и легкой коррекцией стилистических деталей. Продажи модернизированного японского седана стартуют уже 31 января 2020 года по цене от 1 214 000 до 1 736 000 рублей.

Самый главный бонус, который получили Toyota Corolla 2020 года — это появление поддержки Apple CarPlay и Android Auto в мультимедийных устройствах с 8-дюймовым экраном. Такое устройство доступно, начиная с комплектации «Комфорт» за 1 474 000 рублей. До недавних пор «Тойота» принципиально обходила коммуникацию с Apple и Google, а теперь начала массово внедрять интерфейсы в своих моделях.

Вторым дополнением для «Короллы» стали два новых цвета «красный специальный металлик» и «бежевый металлик». Доплата за них составляет 25 500 и 17 000 рублей соответственно. В наиболее дорогих версиях «Престиж» и «Престиж Safety» появился хромированный молдинг на подоконной линии, а боковые и задние стекла получили заводскую тонировку.

Напомним, что седаны Toyota Corolla для РФ оснащаются бензиновым атмосферником 1,6 л мощностью 122 л.с. (153 Нм). В базовых версиях есть возможность получить 6-ступенчатую МКП, а во всех остальных — вариатор CVT. Время разгона от 0 до 100 км/ч у «вариаторных» автомобилей составляет 10,8 секунды.

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АвтоВести

Источник: Вести

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Последнее: Впрочем, обновленной «Короллу» 2020 модельного года можно назвать лишь с большой натяжкой — дело обошлось ревизией оснащения и легкой коррекцией стилистических деталей. Продажи модернизированного японского седана стартуют уже 31 января 2020 года по цене от 1 214 000 до 1 736 000 рублей. Самый главный бонус, который получили Toyota Corolla 2020 года — это появление […]