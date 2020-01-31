50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж

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Фото: EPA
50 Cent
Фото: EPA
Джамира Хайнс и 50 Cent
Фото: EPA
50 Cent
Фото: EPA
50 Cent
Фото: EPA
Джамира Хайнс и 50 Cent
Фото: EPA
50 Cent
Фото: EPA
Фото: EPA
Эминем
Фото: EPA
50 Cent
Фото: EPA
Dr. Dre, 50 Cent и Эминем
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Впрочем, обновленной «Короллу» 2020 модельного года можно назвать лишь с большой натяжкой — дело обошлось ревизией оснащения и легкой коррекцией стилистических деталей. Продажи модернизированного японского седана стартуют уже 31 января 2020 года по цене от 1 214 000 до 1 736 000 рублей. Самый главный бонус, который получили Toyota Corolla 2020 года — это появление […]
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