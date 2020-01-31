50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж

50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж

31.01.2020, 16:06, Новости дня

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Фото: EPA

50 Cent


Фото: EPA

Джамира Хайнс и 50 Cent


Фото: EPA

50 Cent


Фото: EPA

50 Cent


Фото: EPA

Джамира Хайнс и 50 Cent


Фото: EPA

50 Cent


Фото: EPA


Фото: EPA

Эминем


Фото: EPA

50 Cent


Фото: EPA

Dr. Dre, 50 Cent и Эминем

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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