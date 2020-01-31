СКК «Петербургский» становится частью истории

Сегодня рабочие начали демонтаж спортивно-концертного комплекса "Петербургский". С утра приступили к разбору кровли легендарного комплекса. Для этого подогнали строительные краны. С помощью них разрезанные металлические балки на крыше извлекают из стропильной системы и опускать на землю.
Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", решение о демонтаже и последующей реконструкции было принято в результате комплексных обследований здания. По некоторым данным, на месте прежнего СКК должна появится новая ледовая арена, которая станет крупнейшей в мире и будет вмещать 21 тысячу зрителей.
Реконструкцию комплекса планируют завершить к 2023 году, когда в Северной столице пройдет Чемпионат мира по хоккею.
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ГТРК "Санкт-Петербург"
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