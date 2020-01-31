В Сети появилось видео «развратного» танца бывшей жены Богомолова

В Сети появилось видео «развратного» танца бывшей жены Богомолова

31.01.2020, 16:04, Разное

В Сети появилось видео, где бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз на сцене двигается в такт музыкальной композиции «Моя душа рваная» Сабины Ахмедовой. Исполнение «развратного» танца раскритиковали интернет-пользователи.
Дарья Мороз вышла на сцену перед премьерным показом телесериала «Содержанки-2» и станцевала эротичный танец. На премьере присутствовал бывший супруг актрисы режиссер Константин Богомолов со своей женой Ксенией Собчак. Они сидели на центральных местах в зрительном зале и оценили выступление Мороз. Она была одета в черное короткое платье. Актриса так вошла в кураж, что во время танца сняла туфли и двигалась босиком. Многие раскритиковали выступление артистки, посчитав его чересчур раскрепощенным. Бывший муж и Собчак, впрочем, так не считают, им понравилось.

Пользователи Сети назвали такой танец «развратным» и сравнили его с выступлением Ксении Собчак на свадьбе. Дарья Мороз призналась, что на протяжении последней недели ходила на репетициях практически обнаженной. Для нее нет ничего постыдного в этом, наоборот, актриса так чувствует себя более уверенней.

Богомолов и Мороз развелись в 2018 году. У них есть общая дочь Анна Богомолова. Бывшие супруги после развода сумели сохранить хорошие отношения.



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Последнее: В Сети появилось видео, где бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз на сцене двигается в такт музыкальной композиции «Моя душа рваная» Сабины Ахмедовой. Исполнение «развратного» танца раскритиковали интернет-пользователи. Дарья Мороз вышла на сцену перед премьерным показом телесериала «Содержанки-2» и станцевала эротичный танец. На премьере присутствовал бывший супруг актрисы режиссер Константин Богомолов со своей женой Ксенией […]

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