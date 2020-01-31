Хибла Герзмава об экс-супруге: «У меня была потрясающая семья»

Отечественная оперная певица Хибла Герзмава в интервью предпочитает не обсуждать личную жизнь, однако в недавней беседе с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым всё же сделала небольшое исключение. Знаменитость вспомнила об экс-супруге, отметив, что в браке у неё была «потрясающая семья».

В многочисленных интервью Хибла Герзмава старательно «обходит стороной» вопросы личного характера, считая, что каждый человек, независимо от степени публичности, имеет право на тайны, особенно относительно семьи. Вероятно, поэтому об экс-супруге оперной дивы практически ничего неизвестно, кроме того, что в браке в 1999 году родился сын Сандро, а спустя какое-то время пара рассталась. С тех пор Герзмава так и не вышла замуж во второй раз, а вспоминая годы совместной жизни с первым супругом, отмечает, что была счастлива, но «всё закончилось».



Сейчас в жизни Хиблы Герзмава есть любимый мужчина, но вот его личность певица также не стала раскрывать. Знаменитость констатировала, что для неё «тылом» является семья, и независимо от карьеры для каждой женщины важно чувствовать себя счастливой, а именно таковой и считает себя Герзмава.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети появилось видео, где бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз на сцене двигается в такт музыкальной композиции «Моя душа рваная» Сабины Ахмедовой. Исполнение «развратного» танца раскритиковали интернет-пользователи. Дарья Мороз вышла на сцену перед премьерным показом телесериала «Содержанки-2» и станцевала эротичный танец. На премьере присутствовал бывший супруг актрисы режиссер Константин Богомолов со своей женой Ксенией […]