Хибла Герзмава об экс-супруге: «У меня была потрясающая семья»

Хибла Герзмава об экс-супруге: «У меня была потрясающая семья»

31.01.2020, 16:04, Разное

Отечественная оперная певица Хибла Герзмава в интервью предпочитает не обсуждать личную жизнь, однако в недавней беседе с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым всё же сделала небольшое исключение. Знаменитость вспомнила об экс-супруге, отметив, что в браке у неё была «потрясающая семья».
В многочисленных интервью Хибла Герзмава старательно «обходит стороной» вопросы личного характера, считая, что каждый человек, независимо от степени публичности, имеет право на тайны, особенно относительно семьи. Вероятно, поэтому об экс-супруге оперной дивы практически ничего неизвестно, кроме того, что в браке в 1999 году родился сын Сандро, а спустя какое-то время пара рассталась. С тех пор Герзмава так и не вышла замуж во второй раз, а вспоминая годы совместной жизни с первым супругом, отмечает, что была счастлива, но «всё закончилось».

Сейчас в жизни Хиблы Герзмава есть любимый мужчина, но вот его личность певица также не стала раскрывать. Знаменитость констатировала, что для неё «тылом» является семья, и независимо от карьеры для каждой женщины важно чувствовать себя счастливой, а именно таковой и считает себя Герзмава.



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