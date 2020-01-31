В России зафиксированы случаи заражения коронавирусом

На территории РФ впервые официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре отметили, что это единичные случаи и нет причин для беспокойства.
Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила общественности о первых случаях заражения коронавирусом в России. Один из заболевших находится в Тюменской области, а второй в Забайкалье. У них пока отсутствует температура и другие симптомы, но медики внимательно следят за здоровьем граждан.
Сообщается, что оба гражданина находились в Китае. Они провели там около месяца и вернулись домой в конце января. Несмотря на первые случаи заражения, распространение невозможно по причине внимательного наблюдения врачей за пациентами.
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