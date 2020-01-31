В России зафиксированы случаи заражения коронавирусом

В России зафиксированы случаи заражения коронавирусом

31.01.2020, 16:04, Разное

На территории РФ впервые официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре отметили, что это единичные случаи и нет причин для беспокойства.
Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила общественности о первых случаях заражения коронавирусом в России. Один из заболевших находится в Тюменской области, а второй в Забайкалье. У них пока отсутствует температура и другие симптомы, но медики внимательно следят за здоровьем граждан.

Сообщается, что оба гражданина находились в Китае. Они провели там около месяца и вернулись домой в конце января. Несмотря на первые случаи заражения, распространение невозможно по причине внимательного наблюдения врачей за пациентами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети появилось видео, где бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз на сцене двигается в такт музыкальной композиции «Моя душа рваная» Сабины Ахмедовой. Исполнение «развратного» танца раскритиковали интернет-пользователи. Дарья Мороз вышла на сцену перед премьерным показом телесериала «Содержанки-2» и станцевала эротичный танец. На премьере присутствовал бывший супруг актрисы режиссер Константин Богомолов со своей женой Ксенией […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика