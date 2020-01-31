Эксперт объяснил критику Эрдогана в адрес Москвы

Обвинение РФ в невыполнении сочинских договоренностей по Идлибу вызваны обязательствами турецкого лидера перед сирийскими боевиками, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян. В пятницу Кремль отверг обвинения турецкого лидера.

«Эрдоган руководствуется своими национальными интересами. Когда идет масштабное наступление сирийских войск в Идлибе, то Эрдоган, как человек, который является протектором сирийских боевиков и имеет перед ними обязательства, не имеет морального права молчать в тряпочку. Поэтому президент Турции делает громкие заявления в своем, эрдогановском стиле», – отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По словам эксперта, турецкий лидер не будет говорить сирийским боевикам о том, что «договоренность о сирийском наступлении на вас была достигнута в ходе моих переговоров с Путиным по ливийскому вопросу», и «я обменял вас, касатики, на помощь Владимиру Владимировичу в ливийском деле».

«Но если говорить о том, кто не исполнял своих обязательств по Идлибу, то это как раз и есть Эрдоган. Ведь стороны договорились, что он берет на себя ответственность за Идлиб и гарантирует, что там все будет спокойно, оттуда не будет нападений на позиции сирийских войск, он разберется с «Джебхат ан-Нусрой»… Но ничего этого сделано не было», – подчеркнул политолог.

Собеседник добавил, что РФ относилась с пониманием к тому, что Турция не выполнила свои обязательства. «Мы понимали, что настоящее влияние Эрдогана на этих товарищей в Идлибе ограничено. Мы также с пониманием относились к тому, что Эрдоган долго выступал против военной операции, потому что не хотел притока сирийских беженцев на свою территорию, не хотел, чтобы турецкие националисты выставляли ему претензии из серии «почему ты даешь на убой наших братьев». Но сейчас наше понимание закончилось. Эрдоган это уяснил и успешно разменял боевичков на нашу помощь в ливийском вопросе. Все логично», – сказал Мирзаян.

Он напомнил, что сейчас РФ помогает Эрдогану решить вопрос с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, потому что турецкому лидеру «не нужно свержение режима главы Правительства национального согласия Фаизы Сараджа в Триполи». «Мы вместе с Эрдоганом выступаем с целым рядом инициатив и фактически поддерживаем его добровольно-принудительные убеждения Хафтара как-то поумерить свои аппетиты. Но получаем в обмен то, что получаем», – констатирует эксперт, добавляя, что о сочинских договоренностях пока не стоит забывать, но «они уже труднореализуемы».

Напомним, в Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны, отметив, что ситуация в регионе «оставляет желать лучшего».

Ранее в пятницу Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары предотвратить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, где в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители.

29 января Эрдоган заявил, что РФ якобы перестала выполнять свои согласованные в Астане и Сочи обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. В российском МИД отвергли эти обвинения.





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Последнее: Обвинение РФ в невыполнении сочинских договоренностей по Идлибу вызваны обязательствами турецкого лидера перед сирийскими боевиками, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян. В пятницу Кремль отверг обвинения турецкого лидера. «Эрдоган руководствуется своими национальными интересами. Когда идет масштабное наступление сирийских войск в Идлибе, то Эрдоган, как человек, который является протектором сирийских боевиков и имеет перед ними обязательства, […]