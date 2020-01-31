Роспотребнадзор назвал группу людей, для которых коронавирус особенно опасен

Роспотребнадзор назвал группу людей, для которых коронавирус особенно опасен

31.01.2020, 15:58, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей. Она призвала при появлении первых симптомов обращаться к врачу.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. При этом Попова отмечала, что риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ нет.

Также стало известно, что российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя.

Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.



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