Суд не стал принимать иск Руслана Шаведдинова к призывной комиссии

Савеловский районный суд Москвы отказался рассматривать административный иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который он подал к призывной комиссии. Об этом сообщил адвокат Аркадий Чаплыгин.

Судья заявила, что суд уже рассмотрел аналогичный иск Шаведдинова к призывной комиссии и отклонил его 11 ноября.

Чаплыгин в разговоре с «Медиазоной» отметил, что иски были поданы по разным основаниям. В частности, первый иск оспаривал то, что врачи военкомата на момент освидетельствования сотрудника ФБК не имели на руках нескольких результатов его анализов, без которых освидетельствование не допускается, а само освидетельствование в нарушении правил проводили в военкомате.

«Основания второго иска — невыполнение военкомом обязанности по истребованию медицинских сведений на Руслана», — рассказал Чаплыгин.

23 декабря к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. В юридической помощи или звонке ему отказали.

Тогда Андрей Чаплыгин рассказывал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин. В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

В ФБК сообщили, что оператор Yota заблокировал его мобильный номер прямо во время задержания. В пресс-службе оператора на вопрос The Insider об основаниях блокировки ничего не ответили.

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Последнее: Савеловский районный суд Москвы отказался рассматривать административный иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который он подал к призывной комиссии. Об этом сообщил адвокат Аркадий Чаплыгин. Судья заявила, что суд уже рассмотрел аналогичный иск Шаведдинова к призывной комиссии и отклонил его 11 ноября. Чаплыгин в разговоре с «Медиазоной» отметил, что иски были поданы по разным основаниям. […]