АМКУ отложил решение по новой пошлине на экспорт электроэнергии в связи с протестом от ЕС – СМИ

Антимонопольный комитет Украины отложил решение по проекту постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины в связи с протестом Европейского энергосообщества против введения этой пошлины, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в АМКУ.

Ранее эту норму раскритиковали в Энергосообществе Европейского союза и Европейской бизнес-ассоциации. В проекте изменений предполагается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК «Укрэнерго», на экспортеров электроэнергии. Секретариат Энергетического сообщества порекомендовал НКРЭКУ не внедрять такие изменения. Об этом идет речь в письме директора секретариата Энергосообщества Янеза Копача, копия которого есть в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».

Европейская бизнес-ассоциация также обратилась к Комиссии с просьбой не принимать изменения в Кодекс систем передачи, так как это противоречит европейской практике, отмечает «РБК-Украина».

НКРЭКУ рассматривало вопрос о введении дополнительной платы с экспортеров электроэнергии на заседаниях 28 января и 31 января, отложив принятие решения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Антимонопольный комитет Украины отложил решение по проекту постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины в связи с протестом Европейского энергосообщества против введения этой пошлины, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в АМКУ. Ранее эту норму раскритиковали в Энергосообществе Европейского союза и […]