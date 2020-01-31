Украинская команда проигнорировала чемпионат мира по санному спорту в Сочи

Украинские спортсмены не примут участия в чемпионате мира по санному спорту, который пройдет в России, сообщило агентство ТАСС 29 января.

Как отметил исполнительный директор федерации санного спорта России Станислав Тюрин, срок подачи заявок на участие в турнире завершился накануне, 28 января. По его словам, федерация санного спорта Украины не прислала в оргкомитет никаких документов.

Не предоставил никаких документов на участие в чемпионате также Китай. Украинская и китайская сборная не участвовали и в прошлогоднем чемпионате мира по санному спорту, который также проходил в Сочи. В 2020 году чемпионат пройдет с 14 по 16 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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