Советником главы Офиса президент Украины Андрея Богдана стал бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радіо Свобода» и телеканала «UA:Перший»).

21 февраля 2014 года во время событий Революции достоинства в Киеве в газете El Periodico вышел материал с комментарием Хрипунова. Он обвинил в «беспорядках» в Украине оппозиционных политиков, «которые стремятся достичь власти в кратчайшие сроки, воспользовавшись недовольством населения после того, как соглашение с ЕС не было подписано». Дипломат называл участников Евромайдана «ультранационалистами с нацистской символикой».

Украинская община в Барселоне потребовала его увольнения, сообщало «Радіо Свобода». Также украинская община упрекала генконсула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунова уволили.

В расследовании «Схем» говорится, что этой зимой его видели у Офиса президента Владимира Зеленского. Причину своего посещения Офиса он не пояснил.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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