Мишустин заявил о необходимости «раскрыть потенциал» договора о Союзном государстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин надеется обсудить со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом вопросы, касающиеся договора о Румасом, и рассчитывает полностью раскрыть его потенциал.

«Восьмого декабря 2019 года исполнилось 20 лет договору о создании Союзного государства. Я думаю, что нам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. Это позволит нам создать новый драйвер росту наших экономик, облегчить условия ведения бизнеса, повысить благосостояние граждан РФ и Белоруссии», – сказал Мишустин на встрече с Румасом, передает РИА «Новости».

Глава кабмина добавил, что российское правительство настроено на активнейшую работу с коллегами из Белоруссии.

Встреча премьер-министров РФ и Белоруссии проходила один на один без участия делегаций.

Ранее была дана оценка усилиям правительства Дмитрия Медведева по интеграции с Белоруссией.

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