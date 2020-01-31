Почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем решено не останавливать

Почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем решено не останавливать

31.01.2020, 15:44, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем останавливать из-за коронавируса не планируется.

Заявление вице-премьера передает РИА «Новости».

Ранее Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.

Также стало известно, что российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Кроме того, было решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли заразиться вирусом, получив посылку из Китая.



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