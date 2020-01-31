Врачи назвали главные способы защиты от коронавируса

Специалисты призывают россиян соблюдать правила личной гигиены. Чтобы не допустить распространения инфекции, они советуют мыть руки после посещения общественных мест, перед едой и приготовлением пищи.

Также граждан призвали воздержаться от походов в зоопарки и на мероприятия с участием животных. Ради безопасности не стоит закупаться на рынках, где продают свежие морепродукты. Пить разрешено только бутилированную воду, избегать сырых продуктов.

Как говорится на сайте Роспотребнадзора, для защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ поможет маска, которую желательно менять каждые два-три часа. При первых признаках болезни лучше обратиться за профессиональной помощью и не заниматься самолечением.

Гражданам советуют заранее планировать поездки в Китай и не посещать Ухань до стабилизации ситуации, передает RT.

Первые случаи заболевания коронавирусом (2019-nCoV) зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Чтобы не допустить распространения инфекции, правительство России издало постановление о закрытии границ с Китаем. Также РФ приостановила выдачу электронных виз гражданам республики.

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