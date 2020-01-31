“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал песню Don’t Doubt ur Vibe (“Не сомневайся в своих силах“). Об этом он сообщил 31 января в Twitter.

«Я написал слова и спел песню», – поделился Маск, проиллюстрировав твит фотографиями из студии звукозаписи.

Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ

— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Песня опубликована в SoundCloud, на странице музыкального лейбла Emo G Records, принадлежащего Маску. Четырехминутный трек записан в стиле танцевальной электронной музыки.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0

— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Это не первая музыкальная работа американского бизнесмена. В марте 2019 года Маск записал песню RIP Harambe, посвятив рэп-композицию гибели гориллы Харамбе в американском зоопарке Цинциннати.

По версии журнала Forbes, состояние американского изобретателя Илона Маска оценивается в $23 млрд. За выдающиеся заслуги перед наукой Маск в 2018 году был удостоен членства в Лондонском королевском обществе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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