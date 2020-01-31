“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал песню Don’t Doubt ur Vibe (“Не сомневайся в своих силах“). Об этом он сообщил 31 января в Twitter.
«Я написал слова и спел песню», – поделился Маск, проиллюстрировав твит фотографиями из студии звукозаписи.
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ
— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Песня опубликована в SoundCloud, на странице музыкального лейбла Emo G Records, принадлежащего Маску. Четырехминутный трек записан в стиле танцевальной электронной музыки.
Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0
— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Это не первая музыкальная работа американского бизнесмена. В марте 2019 года Маск записал песню RIP Harambe, посвятив рэп-композицию гибели гориллы Харамбе в американском зоопарке Цинциннати.
По версии журнала Forbes, состояние американского изобретателя Илона Маска оценивается в $23 млрд. За выдающиеся заслуги перед наукой Маск в 2018 году был удостоен членства в Лондонском королевском обществе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и иранских прокси продолжает уверенно развивать наступление в Идлибе.Скорость продвижения весьма высокая.После взятия Хан-Собола, сирийские войска заняли Таль-Мардих и Джубас. До важнейшего города Саракиб осталось всего 2 километра. Окраины города подвергаются авиаударам, как и дорожная сеть рядом с городом.До трассы Алеппо-Латакия — 2 километра — уже сегодня-завтра ее могут […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Москве кассир до смерти забил покупателя / 30 января
- Леонид «Копперфильд»: в Москве подсудимый сбежал из клетки в зале суда (видео побега) / 12 декабря
- «Принцесса»: певица Глюкоза без лифчика взбудоражила фантазию россиян / 5 декабря
- Ученые рассказали, что стоит за вкусовыми предпочтениями / 6 мая
- Невестка Хрущева найдена мертвой в Москве / 21 января
- В преддверии 60-летия Игорь Николаев напомнил поклонникам о композиции «Осенний поцелуй» в исполнении Аллы Пугачевой / 13 января
- С МВД взыскали 500 тысяч рублей в пользу матери петербуржца, застреленного оперуполномоченным / 18 января
- Страшные истории от пользователей Reddit / 10 декабря