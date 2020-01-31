Энергосообщество порекомендовало Нацкомисии по энергетике не вводить дополнительную плату за передачу электроэнергии при экспорте

Секретариат Энергетического сообщества порекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не вводить для экспортеров электроэнергии дополнительный тариф на ее передачу. Об этом идет речь в письме директора секретариата Энергосообщества Янеза Копача, копия которого есть в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».
В проекте постановления НКРЭКУ «Об утверждении изменений в Кодекс Системы передачи» предполагается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК «Укрэнерго», на экспортеров электроэнергии. Изменения в Кодекс системы передачи рассмотрел Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), к которому с аналогичным письмом обратился секретариат Европейского Энергосообщества. АМКУ воздержался от согласования проекта постановления НКРЭКУ, сообщило агентство «РБК-Украина».
«Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе мы настоятельно рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, а разработать совместимую [с договором ЭС] тарифную схему с поддержкой cекретариата ЭС», – сказано в письме Копача, адресованном главам НКРЭКУ Валерию Тарасюку и АМКУ Юрию Терентьеву.
Как подчеркивает Копач, плата за передачу для экспортеров электроэнергии противоречит европейскому законодательству.
«В частности, речь идет о ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решении Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров», – сказано в сообщении «Интерфакс-Украина».
НКРЭКУ рассматривала вопрос о введении дополнительной платы с экспортеров электроэнергии на заседаниях 28 января и 31 января, отложив принятие решения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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