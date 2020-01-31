Мнение: Страна наивных?

«Левада-центр» выяснил, 47% россиян считают, что поправки, которые Владимир Путин предложил внести в Конституцию, необходимы, чтобы позволить ему остаться у власти и после 2024 года, когда завершиться его очередной второй срок.
Эти 47% не удивляет. Удивляет, что 44% опрошенных верят словам Путина о том, что поправки вносятся в интересах населения. Наивные?
Удивляют и 9% опрошенных, которые об этом вообще не думают.
Повезло России с Путиным? Повезло Путину с народом?
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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