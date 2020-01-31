В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в России

Два человека, заболевшие коронавирусом в России, находятся в стабильном состоянии – без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она добавила, что на сегодняшний день риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ нет, информирует РИА «Новости».
В пятницу в РФ были выявлены первые два случая заражения коронавирусом в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.
С 31 января Россия закрыла 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и иранских прокси продолжает уверенно развивать наступление в Идлибе.Скорость продвижения весьма высокая.После взятия Хан-Собола, сирийские войска заняли Таль-Мардих и Джубас. До важнейшего города Саракиб осталось всего 2 километра. Окраины города подвергаются авиаударам, как и дорожная сеть рядом с городом.До трассы Алеппо-Латакия — 2 километра — уже сегодня-завтра ее могут […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Право сильного / 4 января
- Опубликован концепт смартфона, вдохновленного электропикапом Cybertruck / 15 декабря
- По примеру Меган и Гарри: внучка Елизаветы II Зара Тиндалл поделилась планами на переезд в Австралию / 30 декабря
- Египетский врач перечислил главные симптомы, предупреждающие об угрозе сердечного приступа за месяц / 21 января
- Москвичка угрожала выбросить ребенка из окна / 22 января
- МКАД над головой / 15 декабря
- Валдис Пельш опроверг слухи в СМИ о своей госпитализации / 4 декабря
- Мнение: Позвони офицеру оперативного командования «Юг» / 18 января