В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в России

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в России

31.01.2020, 15:37, Новости дня

Два человека, заболевшие коронавирусом в России, находятся в стабильном состоянии – без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что на сегодняшний день риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ нет, информирует РИА «Новости».

В пятницу в РФ были выявлены первые два случая заражения коронавирусом в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.  

С 31 января Россия закрыла 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные.



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