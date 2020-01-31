Близкие Началовой рассказали, как проведут день рождения певицы

Близкие Юлии Началовой рассказали, как проведут день рождения певицы — 31 января. О подробностях жизни внучки Веры после безвременного ухода матери пояснила её бабушка Таисия Николаевна.

39-я годовщина со дня рождения Юлии Началовой пройдет скромно и в соответствии с христианскими традициями. По словам подруги и арт-директора артистки Анны Исаевой, друзья и родные проведают её могилу, помянут умершую и возложат цветы. Родители и дочь певицы Вера, возможно, посидят в узком семейном кругу вечером. Девочка живет с бабушкой и дедушкой, посещает школу. Таисия Николаевна с гордостью пояснила о недавней победе внучки во Всенародной акции «Пою мою Москву». Мероприятие было организовано к 872-летию столицы, и девочка победила в конкурсе стихотворений. Среди 1600 участников она была признана лучшей.

Летом Вера находилась в новой семье своего отца Евгения Алдонина, а к началу учебного года вернулась к дедушке с бабушкой, с ними она живет постоянно. Втроем они официально стали наследниками умершей Юлии Началовой, им принадлежат права на песни и материальные ценности певицы.

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