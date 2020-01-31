Турчинов призвал президента созвать СНБО по вопросу противодействия демографическому кризису в Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, координатор учрежденного евангельскими церквями Всеукраинского собора Александр Турчинов призвал президента Украины безотлагательно созвать заседание СНБО по вопросу противодействия демографическому кризису в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Турчинова.

Он отметил, что, согласно данным электронной переписи, проведенной правительством в конце прошлого года, население Украины составляет 37,289 млн человек, «что свидетельствует о том, что за последние годы население Украины уменьшилось почти на 11 млн».

«Смертность вдвое больше, чем рождаемость, все больше усиливается трудовая миграция, растет статистика разводов, Украина занимает первое место в Европе по уровню детского алкоголизма, около 100 тыс. граждан умирают ежегодно от последствий курения. По неофициальным данным, в Украине насчитывается несколько миллионов наркоманов, более полумиллиона больных ВИЧ, ежегодно происходит около 10 тыс. самоубийств, более 100 тыс. наших сограждан ежегодно заболевают онкологией… Такие темпы сокращения населения Украины угрожают национальной безопасности и вообще существованию украинской нации», – отметил Турчинов.

Он считает, что в Украине проводится кампания по разрушению остатков семейной политики. По его словам, в структуре центральных органов исполнительной власти в настоящее время практически отсутствует единый координационный центр с соответствующими полномочиями, «который бы мог организовывать, формировать, направлять и координировать работу различных органов исполнительной власти в контексте выполнения задач, которые предусматривает семейная и демографическая политика».

Турчинов высказал мнение, что по итогам заседания СНБО нужно принять неотложные решения, направленные на преодоление существующей кризисной ситуации. В том числе повысить размер единовременного пособия при рождении детей; повысить размер государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в приемных семьях и домах семейного типа; расширить льготы и установить дополнительные целевые выплаты многодетным семьям; создать центральный орган исполнительной власти, ответственный за разработку и реализацию государственной семейной политики, а также обеспечить повышение эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав и законных интересов детей, защиты семейных ценностей и института семьи.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41,9227 млн человек.

23 января министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и иранских прокси продолжает уверенно развивать наступление в Идлибе.Скорость продвижения весьма высокая.После взятия Хан-Собола, сирийские войска заняли Таль-Мардих и Джубас. До важнейшего города Саракиб осталось всего 2 километра. Окраины города подвергаются авиаударам, как и дорожная сеть рядом с городом.До трассы Алеппо-Латакия — 2 километра — уже сегодня-завтра ее могут […]