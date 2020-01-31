Хибла Герзмава рассказала о переживаниях после раннего ухода Хворостовского и дружбе с Кобзоном

Хибла Герзмава поделилась воспоминаниями о своей дружбе и работе с Дмитрием Хворостовским, а также Иосифом Кобзоном. Оперная дива посетила студию программы “Судьба человека”, где дала откровенное интервью.

При жизни Герзмава выступала на сцене с обеими артистами. Она отметила, что друзьям Хворостовского было известно о его борьбе с раком. Все его любили, а еще исполнительно отличался сильным голосом. Оперная дива вместе с коллегой спела “Подмосковные вечера”, а его ранняя кончина стала для нее потрясением. При этом гостья студии указала, что у Дмитрия Хворостовского осталась прекрасная семья, с которой она до сих пор поддерживает отношения.

Близка Хибла Герзмава была и с Иосифом Кобзоном, который по неизвестной для нее причине во всем ее поддерживал. Он призывал коллегу не забывать родину, называя ее “абхазской девочкой”. Певица указала, что артист был сильным и уважаемым человеком.

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