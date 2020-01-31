Коновалов стал полпредом президента в КС вместо Кротова

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции РФ Александра Коновалова своим представителем в Конституционном суде.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 51-летний Коновалов также включен в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов. Он сменил на посту президентского полпреда в КС 56-летнего Михаила Кротова.
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