Коновалов стал полпредом президента в КС вместо Кротова

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции РФ Александра Коновалова своим представителем в Конституционном суде.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля​​​.

Отмечается, что 51-летний Коновалов также включен в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов. Он сменил на посту президентского полпреда в КС 56-летнего Михаила Кротова.

Источник: Вести

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