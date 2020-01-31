Россия окажет гуманитарную помощь КНР в связи с коронавирусом

Россия окажет гуманитарную помощь Китаю в связи с распространением нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Минпромторг РФ оценивает первые объемы гумпомощи Китаю, МЧС уже находится в состоянии шестичасовой готовности к вылету, передает РИА «Новости».





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