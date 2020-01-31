Россия окажет гуманитарную помощь КНР в связи с коронавирусом

Россия окажет гуманитарную помощь Китаю в связи с распространением нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Минпромторг РФ оценивает первые объемы гумпомощи Китаю, МЧС уже находится в состоянии шестичасовой готовности к вылету, передает РИА «Новости».
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Последнее: Снижения учетной ставки Нацбанка до 11% недостаточно, чтобы кредитный ресурс стал доступным для реального сектора экономики Украины, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. «Снижение учетной ставки НБУ до 11% – это, безусловно, хорошо. Но этого, мягко говоря, недостаточно, чтобы кредитный ресурс стал доступным для реального сектора экономики. Вообще, учетная ставка должна приближаться к […]
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