Россия окажет гуманитарную помощь КНР в связи с коронавирусом

Россия окажет гуманитарную помощь КНР в связи с коронавирусом

31.01.2020, 15:30, Новости дня

Россия окажет гуманитарную помощь Китаю в связи с распространением нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Минпромторг РФ оценивает первые объемы гумпомощи Китаю, МЧС уже находится в состоянии шестичасовой готовности к вылету, передает РИА «Новости».



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