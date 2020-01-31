Обрушение кровли петербургского спорткомплекса с находившимися там рабочими сняли на видео

При демонтаже крыши здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку, предположительно, он погиб, сообщают СМИ.
Ролик момента обрушения опубликовал телеканал РЕН ТВ. Полная трансляция демонтажа велась на сайте издания «Фонтанка».
На видео запечатлено, как один из рабочих в момент обрушения пытается запрыгнуть в люльку, однако не успевает зацепиться и падает вместе со стеной.
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, что, по предварительным данным, «под завалами могут находиться рабочие», передает ТАСС.
На место ЧП прибыли машины пожарной и реанимации. Сотрудники поисково-спасательной службы, которые уже работают на месте обрушения, подтверждают, что пропал один человек.
СКК «Петербургский» – это один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Комплекс был открыт в 1980 году. Последним мероприятием перед закрытием СКК на реконструкцию стал концерт американской певицы Дженнифер Лопес 11 августа 2019 года.
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