Россия решила резко ограничить авиасообщение с Китаем

Российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она также указала, что правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы для граждан Китая, передает РИА «Новости».
Ранее «Аэрофлот» объявил о переводе всех рейсов на китайском направлении в терминал F аэропорта Шереметьево.
Тем временем два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.
В четверг глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.
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Последнее: Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен коронавирус, прекращены, сообщил зампредседателя Законодательного собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский. «Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны – Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня. Мы закрыли границу, знаем, что закрыли переход, осуществляем контроль за всеми входящими и исходящими в части температурного режима. <…> Мы понимаем, что […]
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