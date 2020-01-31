Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter за непредоставление данных

Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter за непредоставление данных

31.01.2020, 15:24, Новости дня

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter. Причиной стало то, что компании не предоставили в установленный срок сведения о том, что они локализовали базы персональных данных российских пользователей на серверах в России.

Роскомнадзор направит Протокол в суд в течение трех рабочих дней, отмечается в сообщении.

Как отмечает «Медуза», соцсетям грозит штраф до 6 млн рублей.

Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter 21 января прошлого года. Разбирательство связано с тем, что они не представили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в РФ.

 



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