Полпредом Путина в КС стал бывший глава Минюста Александр Коновалов

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном суде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Кремль.

Коновалов сменит на этом посту Михаила Кротова, занимавшего этот пост в 2020 году.

Коновалов возглавлял Минюст с мая 2008 года до января 2020 года, когда правительство было отправлено в отставку.

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