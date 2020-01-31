Кровля здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула во время демонтажа, сообщили в МЧС.
«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь [обрушения] неизвестна. Предварительно, под завалами могут находиться рабочие», — говорится в сообщении министрества.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате инцидента есть пострадавшие, сейчас их количество уточняется.
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