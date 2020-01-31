В России обнаружили первых зараженных коронавирусом

В России обнаружили первых зараженных коронавирусом

31.01.2020, 15:24, Новости дня

В России обнаружили первых зараженных вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову, это граждане Китая, они живут в Забайкалье и Тюменской области.

По словам Голиковой, принято решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя. Кроме того, Россия ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией.

Ранее сообщалось, что случаи регистрации зараженных подтверждены в 16 странах мира: США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и на Филиппинах. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждался. The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию.

Напомним, ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Позже австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.



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