Мнение: Беднеет ли население России, полстраны пенсионеров и половина машин в кредит

1. Известный вам Денис Семёнов ( den_semenov), чью историю я ранее публиковал в блоге, написал статью, в которой рассмотрел вопрос об обнищании населения в современной России. Денис пришёл к выводу, что по-настоящему нуждающихся людей не так уж и много, что работа в стране есть (по крайней мере, в Москве), и что даже инвалиды в России «сами вполне способны опираться на свои силы». Приведу несколько фрагментов из статьи:

https://www.facebook.com/semenov.den/posts/3441218942617610

Население беднеет. Так это или нет?

Как-то в статье одного руководителя благотворительного фонда я прочел: «Население беднеет». Стоп, сказал я себе. Это почему это? Давайте-ка разбираться!

Мне хорошо запомнилось начало 90-х. Я, город Нижневартовск, мальчишкой стою два часа в длиннющей очереди за хлебом. И фраза: «Больше двух булок в руки не даем!» Хочешь больше – стой снова.

А вот эта фотография, что я нагуглил, 97 года. На одном из плакатов написано: «Народ обнищал, больно смотреть. Отняли право на жизнь. Дали право на смерть». Очень доходчиво. Ну, для тех, кто забыл 90-е…

А если кто не помнит историю, я напомню события почти 200-летней давности. Восстание декабристов. Они тоже все за народ были, если что. Одна маленькая неувязочка. Никто тогда не спросил тот самый народ, хочет ли он, чтобы за него заступались. Но кого и когда волновало мнение народа? В далеком 19 веке точно никого. Постепенно появился 1917. Как тогда шикарно зажило народонаселение, правда? Особенно в 37. Да и после ВОВ тоже все было неплохо. Недавно мы шли с тещей по Богоявленскому переулку, по нему сейчас наряженные елочки стоят, она помнит то время и сказала: «Мог ли кто представить тогда, что мы доживем до такого – на улице игрушки, и никто не боится, что их украдут!»

Желающих окунуться в атмосферу послевоенной Москвы отсылаю к фильму «Место встречи изменить нельзя», наполненную проститутками, ворами и негодяями.

80-е все помнят, правда? Когда каждый тащил с производства все, что мог. Про 90-е мы уже говорили в самом начале. Ну, а сейчас-то что?

1 сентября 2018 в Москве в «Лужниках» проходило выступление американского бизнес-гуру Тони Роббинса. Что, вы не знаете, кто это? Это величайший лохотронщик нашего времени! Тогда он выдал зрителям невероятные откровения: «Позитивное мышление – это стратегия», «Разочарование вас разрушает», «Преодолевайте страх» и «Лидер не может быть пассивным». Ну, с таким же успехом можно было вещать, что вода мокрая или Путин президент. Средняя цена билета тогда была 100 тысяч рублей. Вы думаете, многих она отпугнула? Сейчас! 26 тысяч людей в тот вечер с удовольствием расстались со своими деньгами, а Тони обогатился, как минимум, на 2,5 миллиарда. <…>

Портал «Милосердие.ру» объявил в прошлом году, что к ним обращается в месяц 700 человек.

https://www.miloserdie.ru/article/ne-hvataet-na-botin…

Это 25 в месяц или 3 в час. Да радоваться надо, что в 15-миллионной Москве такое незначительное количество людей, которым не хватает на еду, обувь или одежду! Но если я скажу об этом самим работающим в «Милосердии», боюсь, меня не поймут.

И как может не хватать денег в Москве? Даже если ты совсем ничего не умеешь, становись «человеком-бутербродом», уж 250 р в час будут твоими…

Да, я в курсе, что почти 10% населения России – инвалиды. И тем больше я не понимаю, как человеку, у которого пенсия по старости раза в два выше моей по инвалидности, может «не хватать на конфетку», как в вышеприведенной статье. Обычно человек работает лет 40, прежде чем выходит на пенсию, обзаводится жильем и семьей. К пожилому возрасту у него уже дети и внуки. Сколько бы меня ни убеждали в обратном, но пенсионер – не Терминатор, он не появляется ниоткуда мир спасать. У него достаточно времени, чтобы или сделать накопления, или вырастить детей, которые бы ему помогали. <…>

А если говорить о том, что у нас маленькие пенсии, то стоит вспомнить, что в нашей стране 40 миллионов пенсионеров. Представим, что пенсия каждого – 10 тысяч. Получается, 400 миллиардов ежемесячно или почти 5 триллионов ежегодно. Бюджет в этом году почти 20 триллионов, но и пенсии чуть-чуть побольше названной суммы. Почти 40%. Говорите, повысить надо? Что ж, я не против. Только скажите за чей счет. Не будем финансировать школу? Или больницы? Или урежем зарплаты? Или наука обойдется без денег? А может, армия? Ну, а я пока повспоминаю слова уже бывшего премьера: «Денег нет, но вы держитесь!»

2. Очередные поражающие воображение цифры по России от швейцарского банка Credit Suisse. Впрочем, на этот раз речь идёт не о богатстве россиян, которое швейцарцы считают, игнорируя стоимость нашей недвижимости. Теперь они решили удивить нас мрачными прогнозами о будущем России:

https://lenta.ru/news/2020/01/23/starost/

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse.

Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения. Мужчина в 2020-м в среднем будет жить еще 13,3 года после выхода на пенсию, а в 2060-м — уже 17,4 года.

Эксперты рассказали, что продолжительность жизни людей во всем мире растет: с 47 лет в 1950 году до 72 лет в 2019-м. Кроме того, биологический возраст теперь не совпадает с хронологическим: например, 65-летний житель Швейцарии чувствует себя так же как 51-летний в 1950 году.

Авторы доклада также предложили несколько вариантов того, как сделать пенсионные системы устойчивее. По их мнению, необходимо поощрять людей больше откладывать на пенсию, собрать дополнительные средства на выплату пенсий за счет налогов или постепенно сокращать выплаты. Однако самым эффективным методом экономисты назвали повышение пенсионного возраста.

3. Ещё к вопросу о том, беднеют ли россияне. Зарплаты в стране растут, но вместе с ними растут и обязательные платежи, немалая доля которых связана с возвращением долгов. В частности, уже почти половина новых машин в стране покупается кредит:

https://lenta.ru/news/2020/01/28/avtokredit/

В 2019 году россияне купили почти половину новых машин — 45 процентов — не на свои деньги. Количество автокредитов достигло рекордного за шесть лет уровня, увеличившись на 11,9 процента, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В общей сложности выдано 947,3 тысячи кредитов на новые и подержанные автомобили, их суммарный объем достиг 746,45 миллиарда рублей — на 18,9 процента выше, чем годом ранее.

Средний размер кредита увеличился на 6,3 процента до 787,9 тысячи рублей. Подсчёт провели Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическое агентство «Автостат», данные охватывают почти 100 процентов сегмента автокредитования.

Источник: Место для дискуссий

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