Брат Александра Пороховщикова оставил без наследства его племянницу и родственников

Настоящие наследники Народного артиста РФ Александра Пороховщикова остались без наследства. У него и супруги Ирины Жуковой детей не осталось, поэтому часть имущества должна была достаться племянницам и дальним родственникам из Грузии, но единственным наследником оказался его единокровный брат Шалва Барабадзе.

Однако доказательством кровного родства являются только документы, составленные в далеком прошлом с рядом поправок. На самом деле у Александра Пороховщикова был другой отец, о чем пояснила его двоюродная племянница Наталья Дмитриева.

Она и ее мама Алла Дмитриева (двоюродная сестра актера) надеялись, что именно им достанется наследство, но появился Шалва Барабадзе. Тогда племянница разыскала в Грузии настоящих родственников Александра Пороховщикова, чтобы провести генетическую экспертизу. Результаты сравнения ДНК подтвердили, что актер был родственником Амирана Шанидзе, однако суд не учел этого.

В итоге все наследство, включая две квартиры и дачу, досталось Шалве Барабадзе. По словам Натальи Дмитриевой, одну из квартир и дачу он уже продал. А бесценный архив, скорее всего, оказался на свалке за ненадобностью, поскольку до смерти Александра Пороховщикова брат не интересовался его жизнью.

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