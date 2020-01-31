Сергей Гармаш о наследии Галины Волчек: «Она всегда с нами рядом»

Сергей Гармаш о наследии Галины Волчек: «Она всегда с нами рядом»

31.01.2020, 15:21, Разное

Отечественный актёр театра и кино Сергей Гармаш в студии вечернего шоу Ивана Урганта высказался о наследии умершей в конце минувшего года Галины Волчек, худрука «Современника». По словам артиста, несмотря на уход из жизни, 86-летняя Галина Борисовна «всегда незримо рядом с коллегами».
Через месяц после смерти Галины Волчек в «Современнике» состоялась премьера нового спектакля «Папа». Главных персонажей на сцене воплощают Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова. В эфире программы «Вечерний Ургант» артисты рассказали, что постановка стала «посвящением» Волчек, которая после себя оставила наследие – «дом, населённый людьми, которых сама же и вырастила». Данный проект создавался ещё при жизни Галины Борисовны, поэтому актёры довели его до конца, показав, что наставник «всегда рядом».

Заметим, что именно Сергей Гармаш являлся одним из основных кандидатов в преемники Галины Волчек после её смерти. Однако несмотря на «прогнозы» коллег, художественным руководителем «Современника» всё же назначили не его, а Виктора Рыжакова, бывшего главу центра Мейерхольда.



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